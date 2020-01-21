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Bolu'da 10 kilo eroinle yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu'da Narkotik ekiplerinin TEM Otoyolu üzerinde yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 158 gram eroinle yakalanan biri üniversite öğrencisi 2 kişi adliyeye sevk edildi.

21.01.2020 14:30 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:35Bolu'da 10 kilo eroinle yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi
'da ekiplerinin TEM Otoyolu üzerinde yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 158 gram eroinle yakalanan biri üniversite öğrencisi 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. TEM Otoyolu üzerinde kontrol noktası oluşturan ekipler, uyuşturucu madde taşındığı iddia edilen otomobili durdurdu. Durdurulan otomobilde Narkotik köpeği Sezar ile yapılan detaylı aramada, aracın bagaj kısmındaki özel bir bölgeye yerleştirilmiş 10 kilo 158 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü Ş.D. (25) ve otomobilde bulunan üniversite öğrencisi kadın A.A. (24), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU

Narkotik, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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