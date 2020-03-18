Bolu'da 100 bin lira değerinde kaçak telefon aksesuarı ele geçirildi
BOLU'da, polisin durdurduğu bir araçta, piyasa değeri 100 bin lira olan ve kaçak olarak yurda sokulduğu anlaşılan 4 bin 515 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.
18.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:42
BOLU'da, polisin durdurduğu bir araçta, piyasa değeri 100 bin lira olan ve kaçak olarak yurda sokulduğu anlaşılan 4 bin 515 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı uygulama sırasında İstanbul yönüne giden bir aracı durdurdu. Araçta gümrük kaçağı olduğu belirlenen ve piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan 4 bin 515 adet cep telefonu kırılmaz camı, şarj cihazı ve silikon kılıf ele geçirildi. Araç sürücüsü K.E.D.(36) gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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