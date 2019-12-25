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Bolu'da, 103 yaşında vefat eden din adamı türbe haziresine defnedildi

Bolu'nun Gerede ilçesinde 103 yaşında vefat eden ve Osmanlı dönemi son ulemalarından biri olarak bilinen emekli imam Yusuf Şengönül, Cumhurbaşkanı kararıyla Aşağı Tekke Camii içinde bulunan türbe haziresine defnedildi.

25.12.2019 14:59 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:05 Bolu'da, 103 yaşında vefat eden din adamı türbe haziresine defnedildi
'nun ilçesinde 103 yaşında vefat eden ve Osmanlı dönemi son ulemalarından biri olarak bilinen emekli imam Yusuf Şengönül, Cumhurbaşkanı kararıyla Aşağı Tekke Camii içinde bulunan türbe haziresine defnedildi.

Bolu'nun Gerede ilçesinde yaşayan ve Osmanlı dönemi son ulemalarından biri olarak bilinen emekli imam Yusuf Şengönül 103 yaşında vefat etti. 35 yıllık imamlık görevinin ardından hayatının geri kalanını dini hizmetlere adayan Şengönül için bugün cenaze töreni düzenlendi. Gerede Yeni Camii'nde yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, Şengönül'ün tabutu defnedileceği yere kadar omuzlarda taşındı. Yusuf Şengönül, sağlığında talep ettiği ve Cumhurbaşkanlığı'nın 1907 karar yazısıyla onaylanan Aşağı Tekke Camii'nin içinde bulunan türbenin haziresine dualar eşliğinde defnedildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından gelen 1907 sayılı karar yazısında, "Yusuf Şengönül'ün vefatı halinde Bolu ili, Gerede ilçesi, Seviller Mahallesinde bulunan Aşağı Tekke Camii haziresine defnedilmesine, 1592 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 211. maddesi gereğince izin verilmiştir" ifadelerine yer verilmişti. - BOLU

Gerede, Bolu, Güncel

Kaynak: İHA

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