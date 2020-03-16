Bolu'da 13,5 kilogram esrar ele geçirildi
Bolu'da 13 kilo 450 gram esrar ele geçirilen operasyonda iki kişi gözaltına alındı.
16.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:22
Bolu 'da 13 kilo 450 gram esrar ele geçirilen operasyonda iki kişi gözaltına alındı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Anadolu Otoyolu üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Ekipler sevkiyatın yapıldığı değerlendirilen aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 25 pet şişe içerisinde 13 kilo 450 gram toz esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan N.K (28) ile eşi G.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Anadolu Otoyolu üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Ekipler sevkiyatın yapıldığı değerlendirilen aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 25 pet şişe içerisinde 13 kilo 450 gram toz esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan N.K (28) ile eşi G.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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