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Bolu'da 15 eve giren hırsız operasyonla yakalandı

Bolu'da 15 eve giren hırsız operasyonla yakalandıBolu'da, 15 evden çok sayıda elektronik eşya ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan S.Y. (33) adliyeye sevk edildi.

28.11.2019 20:36 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:37
'da 15 eve giren hırsız operasyonla yakalandı
Bolu'da, 15 evden çok sayıda elektronik eşya ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan S.Y. (33) adliyeye sevk edildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 yıldan bu yana Sağlık, Aşağısoku, Dodurga ve Sarıcalar mahallelerinde 15 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen S.Y.'nin evine operasyon düzenledi. Evde arama yapan polis ekipleri çok sayıda LCD televizyon, laptop, bilgisayar, uydu alıcısı, kamera, cep telefonu, saat, bisiklet, DVD oynatıcı ve ziynet eşyası ile karşılaştı. Evini adeta elektronik eşya mağazasına çeviren hırsız gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
S.Y.'nin hırsızlık suçlarını uyuşturucu madde etkisindeyken gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin ayrıca uyuşturucu madde kullanımı ve hırsızlık gibi suçlardan 6 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.
Şüphelinin evinde bulunan elektronik eşyalardan bazıları da Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sahiplerine teslim edildi.
Bolu'da 15 eve giren hırsız operasyonla yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA


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