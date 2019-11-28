Haberler » Güncel » Bolu'da 15 eve giren hırsız, yakalandı - Haber

Bolu'da 15 eve giren hırsız, yakalandı

BOLU'da, 15 evden çok sayıda elektronik ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan S.Y. (33), adliyeye sevk edildi.

28.11.2019 20:37 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:37Bolu'da 15 eve giren hırsız, yakalandı

BOLU'da, 15 evden çok sayıda elektronik ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan S.Y. (33), adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 yıldan bu yana Sağlık, Aşağısoku, Dodurga ve Sarıcalar mahallelerinde 15 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen S.Y.'nin evine operasyon düzenledi. Evde arama yapan polis ekipleri çok sayıda LCD televizyon, laptop, bilgisayar, uydu alıcısı, kamera, cep telefonu, saat, bisiklet, DVD oynatıcı ve ziynet eşyası ele geçirdi, S.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

S.Y.'nin hırsızlık suçlarını uyuşturucu madde etkisindeyken gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin ayrıca uyuşturucu madde kullanımı ve hırsızlık gibi suçlardan 6 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.

Şüphelinin evinde ele geçirilen elektronik eşyalardan bazıları ise Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sahiplerine teslim edildi.



Emniyet Müdürlüğü, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:32 Ohri Ali Paşa Cami'nden 107 yıl sonra ezan sesi yükseldi
22:32 Kurtulmuş: herkesi de teröre karşı mücadelede yanımızda görmeye davet ediyoruz
22:32 TRT World Citizen Ödül Töreni
22:30 DHA YURT BÜLTENİ-26
22:30 İstanbul'da su fiyatlarındaki artış talebi reddedildi
22:05 Bakan Turhan'dan Atlas Global açıklaması: Önceliğimiz yolcuların mağduriyetlerini gidermektir
21:52 Patrik Bartholomeos'un evine giren hırsızlar, Esra Erol'u da soymuşlar!
21:15 CHP'li Vefa Ülgür ihraç talebi ile disipline gönderildiğini duyurdu
21:04 Tevfik Göksu'dan İBB yönetiminin su zammı teklifine tepki: Seçimde siz İstanbulluları kandırdınız mı?
20:44 İzmir'de Alevi vatandaşların evlerine yazılan çirkin ifadelerle ilgili soruşturma başlatıldı
19:46 215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı!
12:05 Belediye Başkanı Kaplan, çocuklar için bizzat mesai harcıyor
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
11:21 'Sahte peygamber'in cenazesine damga vuran görüntü! Bir anda titremeye başladı
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
28.11.2019 22:33:17