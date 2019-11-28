Haberler » Güncel » Bolu'da 15 eve giren hırsız, yakalandı - Haber

Bolu'da 15 eve giren hırsız, yakalandı

BOLU'da, 15 evden çok sayıda elektronik ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan S.Y. (33), adliyeye sevk edildi.

28.11.2019 22:21 | Son Güncelleme: 28.11.2019 22:21Bolu'da 15 eve giren hırsız, yakalandı

BOLU'da, 15 evden çok sayıda elektronik ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan S.Y. (33), adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 yıldan bu yana Sağlık, Aşağısoku, Dodurga ve Sarıcalar mahallelerinde 15 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen S.Y.'nin evine operasyon düzenledi. Evde arama yapan polis ekipleri çok sayıda LCD televizyon, laptop, bilgisayar, uydu alıcısı, kamera, cep telefonu, saat, bisiklet, DVD oynatıcı ve ziynet eşyası ele geçirdi, S.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

S.Y.'nin hırsızlık suçlarını uyuşturucu madde etkisindeyken gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin ayrıca uyuşturucu madde kullanımı ve hırsızlık gibi suçlardan 6 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.

Şüphelinin evinde ele geçirilen elektronik eşyalardan bazıları ise Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sahiplerine teslim edildi.



Emniyet Müdürlüğü, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:00 Yunan Dışişleri, Libya'yla imzalanan mutabakat nedeniyle Türkiye'nin Atina Büyükelçisi bakanlığa çağırdı
23:58 Spor slovan bratislava teknik direktörü jan kozak'ın açıklamaları
23:58 Libya'da UMH güçleri Trablus'un güneyindeki Hafter mevzilerini vurdu
23:57 Gazze'de Engel Atlama Şampiyonası
23:54 Eşek sütü ve salyangoz sabunu yok satıyor
23:13 İki grup arasındaki saman tartışması kanlı bitti: 12 yaralı
23:08 Meclis'te "Tank Palet Fabrikası" tartışması! "General eskisi" ifadeleri gerginlik çıkardı
22:53 Mansur Yavaş'tan Ankaralılara kuvvetli fırtına uyarısı
22:42 Trump'tan Afganistan'daki birliklere sürpriz ziyaret: Askerlere hindi ikram etti
22:39 Eski CHP Gençlik Kolları Başkanı aracının yanında ölü bulundu
21:04 Tevfik Göksu'dan İBB yönetiminin su zammı teklifine tepki: Seçimde siz İstanbulluları kandırdınız mı?
19:46 215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı!
17:41 Genç Parti'den dikkat çeken "Cem Uzan" videosu: Bakalım uçakta yer var mı?
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
11:21 'Sahte peygamber'in cenazesine damga vuran görüntü! Bir anda titremeye başladı
29.11.2019 00:02:06