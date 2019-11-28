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Bolu'da 15 evi soyan hırsız adliyeye sevk edildi

Bolu'da polis tarafından farklı mahallelerdeki 15 evden çaldığı çok sayıda elektronik cihaz ve ziynet eşyasıyla yakalanan S.Y. adliyeye sevk edildi.

28.11.2019 20:46 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:46Bolu'da 15 evi soyan hırsız adliyeye sevk edildi
'da polis tarafından farklı mahallelerdeki 15 evden çaldığı çok sayıda elektronik cihaz ve ziynet eşyasıyla yakalanan S.Y. adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu'da son 2 yılda Sağlık, Aşağısoku, Dodurga ve Sarıcalar Mahallelerinde meydana gelen 15 farklı hırsızlık olayıyla ilgili yaptığı çalışmalar kapsamında, şüpheli S.Y.'nin (33) evine operasyon düzenledi. S.Y.'nin evinde yapılan aramalarda çok sayıda laptop, bilgisayar, LCD televizyon, uydu alıcısı, kamera, cep telefonu, saat, bisiklet, DVD oynatıcı ve ziynet eşyası ele geçirildi. Girdiği evlerden çaldığı eşyalarla evini mağazaya çeviren hırsız S.Y. gözaltına alındı. Evde bulunan eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.
İfadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakkında uyuşturucu madde kullanımı ve hırsızlıktan 6 adet suç kaydı bulunan S.Y.'nin hırsızlıkları uyuşturucu madde etkisindeyken gerçekleştirdiğini söyleyerek kendisini savunduğu öğrenildi.
(İHA)

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Bolu, Güncel

Kaynak: İHA

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