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Bolu'da, 15 evi soyan hırsız adliyeye sevk edildi

Bolu'da, 15 evi soyan hırsız adliyeye sevk edildiBOLU - Bolu'da, polis ekiplerinin operasyonunda, farklı mahallelerdeki 15 evden çaldığı çok sayıda elektronik cihaz ve ziynet eşyasıyla yakalanan S.Y. adliyeye sevk edildi.

28.11.2019 21:11 | Son Güncelleme: 28.11.2019 21:12
'da, 15 evi soyan hırsız adliyeye sevk edildi
BOLU - Bolu'da, polis ekiplerinin operasyonunda, farklı mahallelerdeki 15 evden çaldığı çok sayıda elektronik cihaz ve ziynet eşyasıyla yakalanan S.Y. adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu'da son 2 yılda Sağlık, Aşağısoku, Dodurga ve Sarıcalar mahallelerinde meydana gelen 15 farklı hırsızlık olayıyla ilgili yaptığı çalışmalar kapsamında, şüpheli S.Y.'nin evine operasyon düzenledi.
S.Y.'nin evinde yapılan aramalarda çok sayıda laptop, bilgisayar, LCD televizyon, uydu alıcısı, kamera, cep telefonu, saat, bisiklet, DVD oynatıcı ve ziynet eşyası ele geçirildi. Girdiği evlerden çaldığı eşyalarla evini mağazaya çeviren hırsız S.Y. gözaltına alındı. Evde bulunan eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.
İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakkında uyuşturucu madde kullanımı ve hırsızlıktan 6 adet suç kaydı bulunan S.Y.'nin, hırsızlıkları da uyuşturucu madde etkisindeyken gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
Bolu'da, 15 evi soyan hırsız adliyeye sevk edildi

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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