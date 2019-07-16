16.07.2019 00:48
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Bolu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Bolu

BOLU'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

BOLU'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.
Anma etkinliklerine Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Parti Bolu Milletvekilleri Fehmi Küpçü ve Arzu Aydın ile çok sayıda vatandaş katıldı. Demokrasi Meydanı'nda başlayan etkinlikte Kur'an-ı Kerim okunarak, şehitler için dua edildi. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını alana kurulan ekranlardan izledi. Ayrıca ekranda 15 Temmuz gecesini anlatan videolar da yayınlandı. Meydanda kurulan alanda protokol konuşmaları ve günün anlam ve önemi anlatan şiirler okundu.


- Bolu
Kaynak: DHA
Bolu, Güncel

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