Bolu'da 2 ayrı kaza 2 ölü 7 yaralı -1

Bolu'da 2 ayrı kaza 2 ölü 7 yaralıBolu'da bugün meydana gelen 2 kazada 2 kişi öldü, 7 kişi ise yaralandı.TEM'DE FECİ KAZA 1 ÖLÜ, 2 YARALIBolu'da, TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarparak karşı şeride geçen otomobilin başka bir otomobille çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte halinde olan Selim Taçkın idaresindeki 74 BR 315 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak karşı şeride geçti. Otomobil, bu sırada karşı yönden gelen Durdu Mehmet Tuğsat yönetimindeki 06 BIS 996 plakalı otomobile çarptı. Kazada hurdaya dönen Tuğsat idaresindeki otomobil, yüzlerce metre otoyolda kontrolsüz bir şekilde ilerledikten sonra refüje çarparak durabildi. Tavan kısmı kopan araçta bulunan Müzeyyen Tuğsat olay yerinde hayatını kaybederken, Durdu Mehmet Tuğsat ve aynı araçta bulunan Elif Tatlı yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Müzeyyen Tuğsat'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI 1 ÖLÜ, 5 YARALIBolu'da, bariyerlere çarptıktan sonra taklalar atarak refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde D-100 Karayolu'nun Rüzgarlar mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Selçuk Uzun yönetimindeki BC 646 KR plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Otomobil daha sonra taklalar atarak orta refüje çarpıp durabildi. Kazada Selda Uzun olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Selçuk Uzun, Yiğit Mustafa, Veyis, Behlül ve Hira Gül Uzun yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Selda Uzun'un cesedi ise cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.