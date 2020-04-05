Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bolu'da, 2 cadde yayalara kapatıldı

Bolu'da, 2 cadde yayalara kapatıldı Bolu'da, Umumi Hıfzısıhha Meclisinin aldığı karara göre kentin en işlek 2 caddesi yayalara kapatıldı.

05.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:13
Bolu 'da, 2 cadde yayalara kapatıldı
BOLU - Bolu'da, Umumi Hıfzısıhha Meclisinin aldığı karara göre kentin en işlek 2 caddesi yayalara kapatıldı.
Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi korona virüs önlemleri kapsamında alınan önlemleri genişletti. Korona virüsün yayılmasını önlemek için kentte insan yoğunluğunun en çok olduğu İzzet Baysal Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi'ne yayaların girişleri yasaklandı.
Caddenin her iki yönünde görevlendirilen polis ekipleri çalışmak ya da işlerini yapmak için her iki caddeye giriş yapacakların ateşlerini ölçerek kontrol edecekler. Yürüyüş ya da gezinti yapmak için caddeye girmek isteyenlere izin verilmiyor. Karara rağmen her iki caddeye de çıkan vatandaşlar, ekipler tarafından anons yapılarak evlerine geri gönderiliyor. Bolu’da, 2 cadde yayalara kapatıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Bolu, Genel

Haberin Videosu :

Bolu'da, 2 cadde yayalara kapatıldı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Bolu'da, 2 cadde yayalara kapatıldı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

14:52: Aksaray karayollarında tedbirler üst seviyede - Haberler 14:51: Çavuşoğlu, İspanya'nın Solunum Cihazları Hakkında Açıklama Yaptı - Haberler 14:51: Dijital E3 2020 de İptal Edilmiş Olabilir - Haberler 14:51: Galaxy XCover Field Pro, Yüksek Fiyat Etiketi ile Dudak Uçuklatıyor - Haberler 14:51: Motorola E6 Serisine Yeni Bir Üye Ekliyor! İşte Yeni Moto E6s - Haberler 14:47: Koronavirüs derdine derman olacak! Yerli ilaç devi, Türkiye'de üretime başladı - Haberler 14:14: Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla - Haberler 11:49: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti - Haberler 11:16: Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı şu anda 300-400 adet 10:51: Salgının çaresizliğini en iyi anlatan karar! Dünyanın en büyük AVM'si hastaneye dönüştürüldü - Haberler 10:00: Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı - Haberler 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi