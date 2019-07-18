18.07.2019 11:39
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BOLU'DA 2 FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

BOLU ve Ankara'da polisin düzenlediği FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

BOLU ve Ankara'da polisin düzenlediği FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖPDY soruşturmaları kapsamında K.O. (43) ve M.B. (35) hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan K.O. ve Bylock kullanıcısı olduğu iddia edilen M.B.?yi yakalamak için çalışma başlattı. Ankara'da öğretmenlik yaptığı belirlenen M.B., polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. K.O. ise kendi isteğiyle Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. BOLU'DA 2 FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE
Kaynak: DHA
Ankara, Bolu, Güncel

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