Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bolu'da, 2 kız kardeş yanına gidemedikleri dedelerine jandarmadan mektup gönderdiler

Bolu'da, 2 kız kardeş yanına gidemedikleri dedelerine jandarmadan mektup gönderdiler Bolu'da koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan dedelerini özleyerek onların yalnız olmadığını anlatmak isteyen iki kardeşin yazdıkları mektubu yaşlı adama jandarma ekibi evine kadar...

02.04.2020 14:23 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:28
Bolu 'da, 2 kız kardeş yanına gidemedikleri dedelerine jandarmadan mektup gönderdiler
BOLU - Bolu'da koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan dedelerini özleyerek onların yalnız olmadığını anlatmak isteyen iki kardeşin yazdıkları mektubu yaşlı adama jandarma ekibi evine kadar giderek teslim etti.
Bolu merkeze bağlı Kuruçay mahallesinde yaşayan 10 yaşındaki Gülizar ve 6 yaşındaki Medine Özcan, koronavirüs önlemleri nedeniyle sokağa çıkması yasak olan ve bir araya gelemedikleri dedelerine mektup yazdı. İki kardeş özlemlerini dile getirdikleri mektubu jandarma aracılığıyla Dodurga Mahallesinde oturan Dursun Dikmen'e göndermeye karar verdi.
Kız kardeşler, evlerine yakın mesafede bulunan İl Jandarma Komutanlığına giderek mektubu dedelerine ulaştırmalarını istedi. Jandarma ekipleri miniklerin ricasını geri çevirmedi. Jandarma ekibi mektubu teslim alarak iki kardeşe çikolata ile jandarmanın faaliyetlerini anlatan dergiler hediye etti. Jandarma ekipleri, kızları koronavirüsle mücadele için evden çıkmamaları ve ellerini sık sık yıkamaları için uyarılarda bulundu.
Dodurga Mahallesi'nde oturan Dursun Dikmen'in evine giden jandarma ekipleri, yaşlı adama torunlarının yolladığı mektubu teslim etti. Mektubu alınca duygu dolu anlar yaşayan yaşlı adam "Devletimiz milletimiz var olsun. Telefonda görüştük. 'Dede, seni çok özledik.' dediler. ' Koronavirüs nedeniyle gelemiyorum.' dedim. 'Ne yapmamız gerekiyor?' dediler. 'Mektup yazın, jandarmanın karşısındasınız, onlara verin onlar bana ulaştırır.' dedim." diye konuştu.
Jandarma ekipleri, yaşlı adama mektubu verdikten sonra dışarıya çıkmamaları konusunda tavsiyesinde bulundular.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Bolu’da, 2 kız kardeş yanına gidemedikleri dedelerine jandarmadan mektup gönderdiler

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Jandarma, Bolu, Genel

Haberin Videosu :

Bolu'da, 2 kız kardeş yanına gidemedikleri dedelerine jandarmadan mektup gönderdiler
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Bolu'da, 2 kız kardeş yanına gidemedikleri dedelerine jandarmadan mektup gönderdiler - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

14:47: Bakan Dönmez'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olan enerji sektörüne teşekkür - Haberler 14:46: Ümraniye'de pazarların giriş çıkışları bariyerlerle ayrıldı - Haberler 14:44: İYİ Parti'den koronavirüsle mücadelede "kriz çalışma grubu" önerisi - Haberler 14:43: Depremde yıkılma riski taşıyan okul yıkılıyor - Haberler 14:38: Niğde Emniyet Müdürlüğü giriş çıkışlarda yoğun denetim uyguluyor - Haberler 14:32: Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi - Haberler 14:25: Kahramanmaraşlı vatandaş, koronavirüsten korunmak için çöp poşeti giyiyor - Haberler 14:15: İBB Başkanı İmamoğlu: Yardım kampanyamızla 6,5 milyon lira topladık - Haberler 14:04: Son dakika: Koronavirüs tahlil bilgilerini gizleyen iki laboratuvar yetkilisine soruşturma - Haberler 13:24: İmamoğlu, Erdoğan'ın "Devlet içinde devlet olmaz" eleştirisine yanıt verdi - Haberler 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor 11:20: Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak