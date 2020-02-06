Haberler » Güncel » Bolu'da 2 yolda heyelan - Haber

Bolu'da 2 yolda heyelan

Bolu'da 2 yolda heyelanBOLU'nun Mudurnu ilçesi ve Kıbrıscık ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.

06.02.2020 13:56 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:58
'da 2 yolda heyelan
BOLU'nun ilçesi ve Kıbrıscık ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle kapalı kalan Mudurnu- yolu ve Kıbrıscık-Bolu yolu çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.
Dün gece saatlerinden sabaha kadar süren sağanak yağmur nedeniyle Mudurnu-Ankara yolunun Aynalıkaya mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Aynalıkaya mevkiinde yol ulaşıma kapandı. verilmesiyle bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Karayolları ekipleri yollardaki taşları kaldırarak yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu yolu yeniden ulaşıma açtı.
Sağanak yağış ayrıca Kıbrıscık-Bolu yolunda da etkili oldu. Yağış nedeniyle Kıbrıscık-Bolu yolunun ilçe girişine yakın bir bölgesinde heyelan meydana geldi. Karayolları'nın yaptığı yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu taşların yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.
Bolu'da 2 yolda heyelan

Mudurnu, Ankara, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:05  Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:00  Trendlere pamuksu bir dokunuş: Lastikli pamuk pantolonlar
15:58  Kombinleri rahatlatan tulum modelleri!
15:52  Serakib nerede? Serakib haritası ve konumu
15:19  Dinç Aydoğdu kimdir? Dinç Aydoğdu kaç yaşında, mesleği ne?
6.02.2020 16:46:51