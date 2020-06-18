Bolu'da 20 dakika süren sağanak yağmur hayatı felç etti

Bolu'da aniden başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren şiddetli yağmur, apartmanların giriş katları ve yollarda su baskınlarına neden oldu.

Bolu'da 20 dakika süren sağanak yağmur hayatı felç etti
18.06.2020 16:46 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:39
Bolu'da aniden başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren şiddetli yağmur, apartmanların giriş katları ve yollarda su baskınlarına neden oldu. Yağmur nedeniyle göçük oluşan yollar trafiğe kapatıldı.

Bolu'da aniden başlayan ve şiddetini kısa sürede artıran sağanak yağış nedeniyle kent merkezinde su baskınları ve yollarda göçükler meydana geldi. Yaklaşık 20 dakika boyunca süren şiddetli yağmurda rögar kapaklarının tıkanması nedeniyle Borazanlar ve Sümer mahallelerinde bulunan bazı ev ve iş yerlerinin giriş katlarında su birikintileri oluştu. Vatandaşlar suların evlerine girmesini engellemek için yol üzerinde bulunan rögar kapaklarını kendi imkanlarıyla açarak suların akmasını sağladı. Vatandaşların ihbarı üzerine su baskınlarının yaşandığı bölgelerde itfaiye ekipleri tahliye çalışması başlattı.

Şiddetli yağmur nedeniyle Borazanlar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle trafik ekipleri çalışma yapılması için yolu trafiğe kapattı. Su baskınlarının yoğun olarak yaşandığı yerlerdeki vatandaşlar, her yağmurda aynı manzarayla karşılaştıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi. - BOLU

Kaynak: İHA

Etiketler: Bolu, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı Haber
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Bakan Soylu’nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı Haber
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti Haber
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti
Merve Boluğur, Nişantaşı’nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi Haber
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Haber
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Son Dakika: LGS ve YKS’nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti Haber
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Haberler››Güncel››Bolu'da 20 dakika süren sağanak yağmur hayatı felç etti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:55: Botsvana'da 3 ayda 154 fil ölü bulundu - Haber 00:53: Son dakika! Düzce Valisi Atay atandıktan sonra ilk ziyaretini 15 Temmuz şehidinin ailesine yaptı - Haber 00:51: Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 80 kişi öldü - Haber 00:29: İzmir'de, organize suç örgütüne operasyon: 11 tutuklama - Haber 00:28: Yunan Sahil Güvenlik, göçmenleri açık denizde bıraktı - Haber 00:04: PKK'ya karşı başlatılan kara operasyonunda kahraman komandolarımız Haftanin'deki teröristlerin inlerine girdi - Haber 23:56: Bursa'da çöken istinat duvarının altında bir çocuğun kaldığı ihbar edildi! AFAD çalışma başlattı - Haber 23:34: Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı - Haber 23:15: Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı - Haber 22:27: Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi - Magazin