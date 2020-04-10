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Bolu'da, 250 kişinin daha karantina süresinin bitmesiyle yurt tamamen boşaltıldı

Bolu'da, korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından geldikten sonra öğrenci yurdunda 14 günlük karantina sürecini tamamlayan 250 kişinin daha memleketlerine dönmek üzere yola çıkmasıyla yurt tamamen boşaldı.

10.04.2020 12:03 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:04
Bolu'da, 250 kişinin daha karantina süresinin bitmesiyle yurt tamamen boşaltıldı
Bolu 'da, korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından geldikten sonra öğrenci yurdunda 14 günlük karantina sürecini tamamlayan 250 kişinin daha memleketlerine dönmek üzere yola çıkmasıyla yurt tamamen boşaldı.

Dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşları korona virüs önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı'ndan alınarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy yerleşkesinde bulunan Tokadi Hayrettin Öğrenci Yurduna yerleştirildi.

Çeşitli ülkelerden gelen aralarında öğrencilerinde bulunduğu 250 kişinin 14 günlük karantina süresi tamamlandı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan korona virüs testleri de negatif çıkan 250 kişi, otobüslerle memleketlerine dönmek üzere yola çıktılar. 250 kişinin memleketlerine dönmek üzere yola çıkması ile beraber salgın sürecinde karantina için kullanılan Tokadi Hayrettin Öğrenci Yurdu tamamen boşalmış oldu.

Karantina yurdundan son ayrılan grup da, kendilerine çok iyi bakıldığını ifade ederek görevlilere teşekkür etti. - BOLU

Kaynak: İHA

Etiketler: Hayrettin Karaoğuz, Karantina, Bolu, Güncel
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