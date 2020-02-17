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Bolu'da 3 marketi soyan hırsızlar her yerde aranıyor

Bolu'da 3 farklı marketten 3 bin lira nakit para çalan hırsızları yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

17.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:50Bolu'da 3 marketi soyan hırsızlar her yerde aranıyor

'da 3 farklı marketten 3 bin lira nakit para çalan hırsızları yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.


Olay, gece saatlerinde Tabaklar ve Sümer mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 farklı iş yerinin camlarını kırılarak hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olayının gerçekleştiği marketlere giden ekipler, yaptıkları incelemede market içindeki ürünlere dokunulmadığı ancak kasalarda bulunan toplam 3 bin liranın çalındığını belirledi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, marketlerden hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - BOLU


Polis, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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