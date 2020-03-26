Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bolu'da 3 ülkeden gelen 98 kişi karantinaya alındı

Türkiye'ye 3 farklı ülkeden getirilen ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu 98 kişi, korona virüs salgınına karşı karantina altında tutulmak üzere Bolu'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

26.03.2020 18:03 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:03
Bolu'da 3 ülkeden gelen 98 kişi karantinaya alındı
Türkiye 'ye 3 farklı ülkeden getirilen ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu 98 kişi, korona virüs salgınına karşı karantina altında tutulmak üzere Bolu 'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk öğrenciler ve vatandaşlar ülkeye getiriliyor. Kazakistan , Ukrayna, ve Bulgaristan 'dan gelen toplam 98 kişilik grup geniş güvenlik önlemi altında Bolu İzzet Baysal Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Hayrettin Tokadi Yurdu'na yerleştirildi.

Polis, AFAD, UMKE ve Sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yurtta karantina altına alınanlar kayıtları yapıldıktan sonra kan örnekleri alınarak 14 gün boyunca kalacakları odalarına gönderildi.

Bolu'da, Türk Hava Yollarının (THY) düzenlediği uçuşlarla 10'u Kolombiya, 39'u Yunanistan, 23'ü İsveç, 138'i Fransa, 20'si Pakistan, 22'si Kazakistan, 34'ü Ukrayna ve 42'si Bulgaristan'dan toplam 328 kişi karanti altına alınmış oldu. - BOLU
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Bulgaristan, Kazakistan, Türkiye, Bolu, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Bolu'da 3 ülkeden gelen 98 kişi karantinaya alındı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ece Seçkin’den takipçilerini güldüren karantina paylaşımı Haberler
Ece Seçkin'den takipçilerini güldüren karantina paylaşımı
Kimlere koronavirüs testi yapılmalı? Bakan Koca tek tek sıraladı Haberler
Kimlere koronavirüs testi yapılmalı? Bakan Koca tek tek sıraladı
Bakırköy Adliyesi’nde koronavirüs vakası! Mahkemeler karantinaya alındı Haberler
Bakırköy Adliyesi'nde koronavirüs vakası! Mahkemeler karantinaya alındı
Van’da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor Haberler
Van'da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor
Emine teyze ’Kuzularım aç yem istiyorum’ dedi, gönüllüler torun sandı Haberler
Emine teyze "Kuzularım aç yem istiyorum" dedi, gönüllüler torun sandı
Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yazın bahçesine davet etti Haberler
Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yazın bahçesine davet etti
Her yerde aranan yaşlı adam, sulama kanalında bu halde bulundu Haberler
Her yerde aranan yaşlı adam, sulama kanalında bu halde bulundu
Koronavirüsün Türkiye’de yayılımına dair 3 senaryo hazırlandı Haberler
Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo hazırlandı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:51: Havalimanında mahsur kalan yabancı yolcular yurda yerleştirildi - Haber 18:50: Yurt dışından gelen 98 kişi, Bolu'da yurda yerleştirildi (2) - Haber 18:50: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez sektör temsilcileriyle görüştü - Haber 18:48: KKTC'de korona virüs vakası 56'ya yükseldi - Haber 18:47: Kuşadası Belediyesi'nde 'Evde Çalış' dönemi - Haber 18:10: Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir - Haber 18:00: Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahkemeler karantinaya alındı - Haber 17:24: ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı - Haber 17:22: Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir - Haber 16:52: Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor - Haber 15:42: Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı - Haberler 09:37: Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır - Haberler