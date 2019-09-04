Haberler» 3. Sayfa» Haber

Bolu'da, 30 gram esrarla yakalanan şahıs tutuklandı

Bolu'da, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 30 gram esrarla yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

04.09.2019 19:00 Bolu'da, 30 gram esrarla yakalanan şahıs tutuklandı
Bolu'da, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 30 gram esrarla yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Uyuşturucu madde sattığı iddia edilen Muhammet Zerde'yi (27) takibe alan ekipler, şahsı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülen Zerde, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zerde, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:08   Şehit Sanca, Barış ve Dolunay'ın kanı yerde kalmadı
00:49   Şehit Sanca, Barış ve Dolunay'ın kanı yerde kalmadı
00:39   Oğlunun 10 ay önce dağa götürüldüğünü iddia eden anne: "Ben kimsenin lafı ile burada oturmuyorum,...
00:37   Gençlere hesap açtırıp vatandaşları 5 milyon lira dolandıran çete çökertildi
00:31   İzmir'de cinayet zanlılarının evi kundaklandı
00:31   Kuşadası Körfezi'nde 31'i çocuk 83 düzensiz göçmen yakalandı
00:26   Çocuklarına içki içiren anne ve baba Uşak'ta gözaltına alındı