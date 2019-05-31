Bolu'da 300 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık alındı

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İl Başkanı Nurettin Doğanay, "Ramazan ayının manevi ruhuna da uygun olarak, iftar daveti vermek yerine 300 yetim, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi çocuğun bayramlıklarını il teşkilatı olarak aldık." dedi.
Doğanay, İl Yönetim Kurulu üyeleriyle yaptığı istişare sonucunda bu yıl da yemek daveti yerine bu parayla kimsesiz, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık alma fikri oluştuğunu kaydetti.
Bayram öncesinde çocukları mutlu ettiklerini belirten Doğanay, "Ramazan ayının manevi ruhuna da uygun olarak, iftar daveti vermek yerine 300 yetim, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi çocuğun bayramlıklarını il teşkilatı olarak aldık. Onların yüzlerindeki mutluluğu, gözlerindeki sevinci görmek bizleri mutlu ediyor. Hep söylüyoruz yardım da ibadet de gizli olmalı fakat bizler kamuoyu tarafından yakından takip edilen, örnek alınan kuruluşlar olduğumuz için basın aracılığıyla hayırseverlerimizin de görmesi için kamuoyuyla paylaşmak mecburiyetinde kalıyoruz." diye konuştu.
Doğanay, diğer kurum, kuruluş ve STK
'lara da kendi davranışlarının örnek olacağını ve daha fazla çocuğun mutlu olacağını ifade ederek, "Bu noktada destek veren başta İl Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım olmak üzere, Merkez
İlçe Başkanımız Kazım Konak
ve Yönetim Kurulu üyelerine, Belediye ve İl Genel Meclisi üyelerimize, Gençlik Kollarımıza ve de her çocuğu kendi evlatlarını giydiriyormuş gibi özenle tek tek giydirerek tüm yükü çeken İl Kadın Kolları Başkan Vekilimiz Canan Akbay ve Yönetim Kuruluna teşekkür ederim." dedi.
Kaynak: AA
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