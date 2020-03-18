Bolu'da, 4 bin 515 adet kaçak cep telefon aparatı yakalandı
Bolu'da polis ekiplerinin operasyonunda piyasa değeri 100 bin lira olan cep telefonu aparatları ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.
18.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:49
Bolu 'da polis ekiplerinin operasyonunda piyasa değeri 100 bin lira olan cep telefonu aparatları ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan bir minibüste kaçak cep telefonu aparatı taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, TEM otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında kaçak malzeme taşıdığı şüphesi olan minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada piyasa değer yaklaşık 100 bin lira olan 4 bin 515 adet kaçak cep telefonu kırılmaz camı, çeşitli telefonlara ait şarj cihazı ve silikon kılıf ele geçirildi.
Operasyon kapsamında araç sürücüsü K.E.D. (36) gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan bir minibüste kaçak cep telefonu aparatı taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, TEM otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında kaçak malzeme taşıdığı şüphesi olan minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada piyasa değer yaklaşık 100 bin lira olan 4 bin 515 adet kaçak cep telefonu kırılmaz camı, çeşitli telefonlara ait şarj cihazı ve silikon kılıf ele geçirildi.
Operasyon kapsamında araç sürücüsü K.E.D. (36) gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU
Kaynak: İHA
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