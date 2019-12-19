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Bolu'da 41 kişi uyuşturucu yüzünden hapse düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Bolu'da" 2018 yılında 11 kişi uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma ve satın alma suçu işledi.

19.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:34Bolu'da 41 kişi uyuşturucu yüzünden hapse düştü
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre 'da" 2018 yılında 11 kişi uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma ve satın alma suçu işledi.

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü 2018 yılında Bolu'da uyuşturucu kullanımı ve suçlarına yönelik verileri açıkladı. TÜİK verilerine göre Bolu'da 11 kişi uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve satın alma suçu işledi. 2018 yılında ceza infaz kurumuna giren 952 hükümlüden, 11 kişinin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve satın alma suçu, 30 kişinin ise uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği belirtildi. - BOLU

Türkiye İstatistik Kurumu, Kocaeli, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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