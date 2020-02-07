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Bolu'da 6 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı

Bolu'nun Mengen ilçesinde, define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı.

07.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:24Bolu'da 6 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı
'nun ilçesinde, define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı.
Düzağaç köyü Karadere mevkisinde kaçak kazı yapıldığı yönünde bilgi alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, M.D, C.K, S.G, D.I, R.D. ve M.Ö. kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin kullandığı jeneratör, 5 matkap, kaynak makinesi, 2 telsiz, kablo, 5 litre benzin, el testeresi ve çeşitli kazı malzemelerine el konuldu.
Bir kaya parçasını patlayıcı maddeyle kırarak define olduğunu düşündükleri yere ulaşmaya çalıştıkları öğrenilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mengen, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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