04.07.2019 13:09
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Bolu'da 7 FETÖ şüphelisi adliyede

Bolu

BOLU merkezli 6 il ile KKTC'de, polis ekiplerince düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

BOLU merkezli 6 il ile KKTC'de, polis ekiplerince düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları değerlendirilen muvazzaf üsteğmen ve astsubay, açığa alınan yüzbaşı ve astsubay, 2 eski askeri öğrenci, meslekten ihraç edilen astsubay, 2 mahrem imam hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu merkezli Ankara, Gaziantep, İstanbul, Aksaray ve Hatay ile KKTC'de bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda, 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

- Bolu
Kaynak: DHA
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