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Bolu'da 83 attan 8'i ruam hastalığı nedeniyle karantinaya alındı

Bolu'da faytonlarda ve bireysel gezinti amaçlı kullanılan 83 attan 8'ini ruam hastalığı görülme ihtimali üzerine karantina altına alındı.

20.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:16

Valisi Ahmet Ümit, Abant Tabiat Parkı'nda fayton ve bireysel gezintilerde kullanılan 83 attan 8'inin ruam hastalığı görülme ihtimali üzerine karantina altına alındığını bildirdi.

Ümit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abant'ta 83 atın, faytonlarda ve bireysel gezinti amaçlı kullanıldığını, çalıştırılmaya başlamadan önce bunlara Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce ruam hastalığına karşı testler uygulandığını söyledi.

DİĞER ATLARDAN AYRI TUTULUYORLAR

Test yapılan ve hastalık tespit edilmeyen hayvanlarda, ruam hastalığının daha sonra görülme olasılığı bulunduğuna işaret eden Ümit, şöyle konuştu:"Bu çerçevede Bakanlığın da talimatları doğrultusunda bu hadise ortaya çıkmadan önce Abant'taki atların testleri yapıldı. Şu anda Abant'ta çalıştırılan 83 attan 8'inde ruam hastalığı değil, ruam hastalığı olma tehlikesi tespit edildi. Bu atlar, şu anda karantina altında ve diğer atlardan ayrı tutuluyor. Bu atların kanları alındı, test için Ankara'ya gönderildi. En geç 3-4 gün içinde gelmiş olacak. Sonucuna göre de gerekli tedbirler daha net şekilde alınacaktır ama şu anda şüpheli gibi gözüken hayvanlar, diğer atlardan ayrı şekilde tutuluyor."

"MİSAFİRLERİMİZİN ENDİŞE DUYMALARINA MAHAL YOK"

Abant'ın turist ağırlayan bir bölge olduğuna değinen Ümit, "Tatilciler için tedirginlik duyulacak bir husus yok çünkü tedbirler alındı. Ruamın, tek tırnaklı hayvanlarda görülen bir hastalık olduğu yetkililer tarafından söyleniyor. Bu çerçevede gerekli tedbirler alınıyor ve alınmaya da devam edilecek. Bu nedenle bölgeye gelecek misafirlerimizin herhangi bir endişe duymalarına mahal yok." ifadelerini kullandı.

Bolu'da 83 attan 8'i ruam hastalığı nedeniyle karantinaya alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bolu, Güncel

Kaynak: AA


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