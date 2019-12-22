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Bolu'da 8 atın 'ruam' karantinası sürüyor

Bolu'da 8 atın 'ruam' karantinası sürüyorBolu'nun Abant Tabiat Parkı'nda, gezilerde kullanılan atlardan 8'ine yönelik ruam hastalığı şüphesiyle uygulanan karantina, Samat ve Örencik köylerinde bulunan yaylalardaki ahırlarda sürdürülüyor.

22.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:46
'da 8 atın 'ruam' karantinası sürüyor
Bolu'nun Abant Tabiat Parkı'nda, gezilerde kullanılan atlardan 8'ine yönelik ruam hastalığı şüphesiyle uygulanan karantina, Samat ve köylerinde bulunan yaylalardaki ahırlarda sürdürülüyor.
Bolu'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı'nda 83 at üzerinde her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen kontroller kapsamında, çarşamba günü 'ruam' kontrolü yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce yapılan kontrollerde 8 atta ruam hastalığı olabileceği anlaşıldı. Atlardan örnek alınarak, Ankara'ya araştırma merkezine gönderildi. Hastalık şüphesi bulunan 8 at ise karantinaya alındı.
Atlara yönelik karantina uygulaması, 4'üncü günde de sürdürüldü. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün talimatıyla hastalık şüphesi olan atların sahipleri, hayvanlarını ahırlara kilitledi. At sahiplerine hayvanlara yaklaşmamaları da tavsiye edildi. Samat ve Örencik köylerinde karantinada tutulan atların sahipleri ise tepkili olduklarını söyledi. Yalnızca şüphe yüzünden atlarının karantinada tutulmasına kızgın olan at sahipleri, yaylalara gazetecileri de yaklaştırmıyor.
Öte yandan atlardan alınan kan örneklerinin sonuçlarının bu hafta çıkması bekleniyor. Test sonuçlarının Bolu Valiliği tarafından kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.
Bolu'da 8 atın 'ruam' karantinası sürüyor

Örencik, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA


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