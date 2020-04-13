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Bolu'da 84 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Bolu'da, ailesinin haber alamadığı 84 yaşındaki vatandaş, evinde ölü bulundu.

13.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:24
Bolu'da 84 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Bolu'da, ailesinin haber alamadığı 84 yaşındaki vatandaş, evinde ölü bulundu.

Olay, saat 16.15 sıralarında Sümer Mahallesi Şehit Hüseyin Karakaya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen Mehmet Karakaya (84) isimli vatandaştan uzun süre haber alamayan ailesi, durumu polis ekiplerine haber verdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi.

Korona virüs salgını nedeniyle özel kıyafetlerle Karakaya'nın yaşadığı daireye giren polis ekipleri, şahsın yerde hareketsiz olarak yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Karakaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk belirlemelere göre, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenilen Karakaya'nın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna götürüldü. - BOLU

Kaynak: İHA

Etiketler: 3. Sayfa
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