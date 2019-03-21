Bolu'da "Adalet Ormanı" Oluşturuldu

Kaynak: AA

Bolu'da, denetimli serbestlik hükümlüleri tarafından "Adalet Ormanı" oluşturuldu.Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ortaklığında yapılan "Ağaçlandırma ve Koordinasyon" Projesi kapsamında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Gölköy Yerleşkesi'nin girişinde bulunan 10 dönümlük arazi, protokol üyeleri ve denetimli serbestlik hükümlülerince ağaçlandırıldı.Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın iş birliğindeki bir proje kapsamında fidan dikim töreni için bir araya geldiklerini kaydetti.Bu ağaçlandırmanın, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, BAİBÜ, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Açık Cezaevi İş Yurtları Müdürlüğü ve Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliğinde gerçekleştiğini anlatan Yaman, "Üniversitemizin girişinde bulunan alanda ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Bu çalışma tüm Türkiye çapında yapılıyor. Sadece Bolu'da değil tüm illerimizde denetimli serbestlik elemanlarımız tarafından adalet ormanları oluşturuluyor." diye konuştu.Yaman, yaptıkları ağaçlandırma çalışması kapsamında üniversite girişinde bulunan 10 dönümlük alanda fidan diktiklerini de sözlerine ekleyerek, "Benzer bir çalışmayı da Gerede Meslek Yüksekokulu'nda yapacağız. Yaklaşık 2 bine yakın sarı çam ve mavi ladin ağacı dikmiş olacağız. Bunun sadece dikimini yapmayacağız. Denetimli serbestlik birimimiz ile bakımları ve sulanmasını da biz takip edeceğiz." dedi.Daha sonra Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, BAİBÜ Rektörü Prof. Drç Mustafa Alişarlı, Bolu Adalet Komisyonu Başkanı Seyfi Han, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Bolu Açık Cezaevi Müdürlüğü ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri ile daire amirleri arazide ağaç dikimi yaptı.