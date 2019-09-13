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Bolu'da adliye lojmanlarından hırsızlık yapan 4 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu'da adliye lojmanlarından hırsızlık yapan 4 kişi adliyeye sevk edildi Gürcistan uyruklu hırsızlık çetesi Bolu'da yakalandıBOLU - Bolu'da, girdikleri adliye lojmanlarından çaldıkları yaklaşık 50 bin lira değerinde eşyayla yakalanan Gürcistan uyruklu 4 hırsız adliyeye sevk edildi.

13.09.2019 12:41
Bolu'da adliye lojmanlarından hırsızlık yapan 4 kişi adliyeye sevk edildi
Gürcistan uyruklu hırsızlık çetesi Bolu'da yakalandı
BOLU - Bolu'da, girdikleri adliye lojmanlarından çaldıkları yaklaşık 50 bin lira değerinde eşyayla yakalanan Gürcistan uyruklu 4 hırsız adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Bolu Adliyesi çalışanlarının yaşadığı Tabaklar ve Borazanlar Mahallelerindeki 3 daireden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Lojmanların çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 kişiyi takibe aldı.
Yapılan takip sonucunda Bolu Şehirler arası Otobüs Terminali' oldukları belirlenen hırsızlık şüphelileri, polis ekiplerinin operasyonuyla girdikleri evden çaldıkları yaklaşık 50 bin lira değerindeki eşyalar ve hırsızlık yapmak için kullanılan malzemelerle yakalanarak gözaltına alındı.
Gürcistan uyruklu oldukları belirlenen ve çok sayıda suça karıştıkları tespit edilen M.I, I.L, K.B. ve L.R. ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bolu'da adliye lojmanlarından hırsızlık yapan 4 kişi adliyeye sevk edildi

Emniyet Müdürlüğü, Gürcistan, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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