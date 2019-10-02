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Bolu'da alabalık avcılığında av yasağı başladı

Bolu'da alabalık avcılığında yasak başladı.

02.10.2019 12:46Bolu'da alabalık avcılığında av yasağı başladı
Bolu'da alabalık avcılığında yasak başladı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, dört yılda bir yayınlanan amatör ve ticari su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ hükümlerinde su ürünlerinde boy, zaman, tür, bölge ve av araçlarıyla ilgili düzenlemelerin yapıldığını hatırlattı.
Bolu'da akarsu ve göllerde doğal olarak bulunan alabalıklar için 1 Ekim – 28 Şubat tarihlerinde av yasağı başladığını kaydeden Murat, "Bilimsel yöntemlerle hesaplanan üreme zamanında avcılık yapmak yasaklanmış olup, alabalıklara en az bir kez üreme şansı verilmesi ve dolayısıyla sürdürülebilir balıkçılık amaçlanmakta. Gelecek nesillerin de ülkemiz doğal zenginliklerinden olan alabalıkları görebilmeleri için amatör balıkçılarımız ve vatandaşlarımızın bu konuda gereken hassasiyeti göstereceğine eminim." diye konuştu.

Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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