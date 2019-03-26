Bolu'da Araç Yangını

D-100 kara yolunun Bolu
kesiminde, bir otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunun Ankara
istikametine seyir halindeki N.B.A'nın kullandığı 55 AUL 26 plakalı otomobil, Avşar köyü mevkisinde arızalandı.
Durumu fark eden sürücü, otomobili sağ şeride çekip araçtan inerek diğer sürücülerden yardım istedi.
Otomobilin motor kısmından alevler yükseldiğini gören sürücü ve yardıma gelen vatandaşlar, yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye
ekiplerinin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Ankara, Bolu, Güncel
Kaynak: AA