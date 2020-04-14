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Bolu'da, astım hastası çocuğa polislerden doğum günü sürprizi

Bolu'da koronavirüs yasağı kapsamında evden çıkamayan Hakan Yaman, 6. yaş gününü kendisine sürpriz doğum günü hazırlayan polis ekipleriyle birlikte kutladı.

14.04.2020 15:07 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:08
Bolu'da, astım hastası çocuğa polislerden doğum günü sürprizi
Bolu 'da koronavirüs yasağı kapsamında evden çıkamayan Hakan Yaman, 6. yaş gününü kendisine sürpriz doğum günü hazırlayan polis ekipleriyle birlikte kutladı.

Bolu'da, astım hastası olan ve uzun zamandır evden çıkamayan Hakan Yaman, 6'ıncı yaş gününü korona virüs salgını nedeniyle arkadaşlarıyla kutlayamadığı için annesine üzgün olduğunu söyledi. Polisleri çok sevdiğini bildiği oğlunun üzülmesine dayanamayan annesi Arzu Yılmaz, 155 Polis İhbar Hattı'nı arayarak çocuğunun durumunu anlattıktan sonra sürpriz doğum günü yapmak istediğini söyledi. Genç anneyi kırmayan polis ekipleri, pasta ve oyuncak polis arabası alarak Hakan Yaman'ın yaşadığı eve gitti.

Annesiyle birlikte evlerinin penceresinden dışarı bakan Yaman, siren çalarak gelen polis ekiplerini görünce evde bulunan polis şapkasını takarak kapıyı açtı. Polis ekiplerini elinde pastayla gören küçük çocuk büyük mutluluk yaşadı. Ekipler, Hakan Yaman'ın doğum gününü kutladıktan sonra oyuncak polis arabasını hediye ettiler. Hakan Yaman ise, kendisine sürpriz yapan polis ekipleri için çizdiği resmi verdi. Polisler, korona virüs salgını bittiğinde küçük çocuğu polis motosikletine bindirmek için söz verdikten sonra evden ayrıldı.

Oğlunun mutluluğundan dolayı duygu dolu anlar yaşayan anne Arzu Yılmaz, "Benim polis olmayı çok isteyen bir oğlum var. Rahatsızlığı nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçiyorduk. Bir de bu süreçte evde kaldık. Videolar falan izliyorduk. Dedi ki "Anne benim doğum günümü kimse kutlamayacak mı?" Anneler beni anlayacaktır. Böyle bir şey düşündük. Buna müsaade edenlere, amirlere ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Çok duygusal bir durumdayım. Oğlum da inanılmaz mutlu oldu. Her çocuk mutlu olmayı hak ediyor" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Bolu, Güncel
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