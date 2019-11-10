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Bolu'da Ata'ya saygı

BOLU'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde anıldı.

10.11.2019 10:29 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:29Bolu'da Ata'ya saygı

BOLU'da, Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde anıldı. Bir engellinin de çalan sirenle birlikte koltuk değnekleriyle saygı duruşunda bulunduğu görüldü.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde Anıtpark'ta tören düzenlendi. Törene, Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Garnizon Komutan vekili Piyade Kıdemli Albay Göksel Çaylı ve protokol üyeleri ile birlikte yüzlerce vatandaş katıldı. Anıt Park'ta bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşuna geçildi. Çalan sirenle birlikte trafikte olan sürücüler de araçlarından inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu.

Tören sırasında bacağı olmayan engelli bir vatandaşın da koltuk değnekleriyle saygı duruşunda bulunması dikkat çekti.



Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

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