Bolu'da aynı gece 6 evden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
Bolu'da, aynı gece 6 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.
01.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:08
Bolu 'da, aynı gece 6 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Bolu Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mengen 'e bağlı Kuzgöl köyünde evlerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen T.S, S.Ç, M.A. ve Ü.Ç'yi yakaladı.
Evlerden çeşitli eşyalar çaldığı belirlenen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Mengen Adliyesine sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardınan nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Bolu Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mengen 'e bağlı Kuzgöl köyünde evlerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen T.S, S.Ç, M.A. ve Ü.Ç'yi yakaladı.
Evlerden çeşitli eşyalar çaldığı belirlenen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Mengen Adliyesine sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardınan nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA