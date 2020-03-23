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Bolu'da, bank ve oturaklar kaldırıldı

Bolu'da, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında, belediye ekipleri tarafından kentteki bank ve oturaklar kaldırıldı.

23.03.2020 12:17 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:17
Bolu'da, bank ve oturaklar kaldırıldı
Bolu 'da, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında, belediye ekipleri tarafından kentteki bank ve oturaklar kaldırıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal" uyarılarına kulak asmayan vatandaşlara karşı Bolu Belediyesi, yeni önlemler almaya başladı. Bolu'nun en işlek noktalarından olan İzzet Baysal Caddesi ve parklarda bulunan bank ve oturaklar kaldırıldı. Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Demokrasi Meydanı'ndan başlayarak kentteki tüm bankları geçici bir süreliğine sökerek, belediyeye ait depoya götürdü.

Sökülemeyen bazı bank ve oturaklara ise belediye ekipleri tarafından bant çekildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Etiketler : Bolu, Güncel

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