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Bolu'da bayram tatili trafiği

KURBAN Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler nedeniyle, TEM Otoyolu ve D-100 yolunun Bolu geçişinde yoğunluk yaşanıyor.

10.08.2019 10:14 Bolu'da bayram tatili trafiği
KURBAN Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler nedeniyle, TEM Otoyolu ve D-100 yolunun Bolu geçişinde yoğunluk yaşanıyor. Trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.
Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine gitmek için sabahın ilk ışıklarında yola çıkan tatilciler, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu. Otoyolun Bolu Dağı, Çaydurt, Yeniçağa, Dörtdivan ve Gerede geçişlerinde yoğunluk meydana geldi. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Otoyolda trafiğin kilitlendiği anlarda araçlar D-100 Karayoluna yönlendirildi. D-100 Karayolu'nda da özellikle kavşaklarda trafik kilitlendi. Bölgede bulunan her kavşağa yerleştirilen trafik ekipleri tarafından trafiğin durmaması için çaba harcandı. Yoğunluğun gün boyu sürmesi bekleniyor.



Kurban Bayramı, TEM Otoyolu, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

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