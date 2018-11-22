Bolu'da Belediyenin Katlı Otoparkındaki Yangın

Bolu
Belediye Başkanlığından, belediyenin katlı otoparkının zemin katında çıkan yangın ile ilgili açıklama yapıldı.
Bolu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Pazaryeri
'ni Belediye Meydanı'na bağlayan alt geçitte bulunan katlı otoparkta, bir yangın tehlikesi yaşandığı ifade edilerek, Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekiplerinin otoparktaki araçları tahliyesinin ardından, İtfaiye
Müdürlüğü ekiplerinin hızla söndürme çalışmalarına başladığı belirtildi.
İtfaiye Müdürlüğü yetkililerinin yangının çıkış sebebi ile ilgili yaptığı ilk belirlemelere de yer verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İtfaiye Müdürlüğü yetkililerimizden alınan bilgiye göre yangının bir matbaa makinesinden kaynaklandığı sanılmaktadır. İlk belirlemelere göre olayda yangından etkilenen kimsenin bulunmadığı, herhangi bir yaralanmanın olmadığı tespit edilmiştir. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın yerinde bulunan Belediyemiz arşivinin, veriler daha önce dijital ortama aktarılmış olduğundan zarar görmediği düşünülmektedir."
Açıklamada, yapılacak tespit çalışmalarının ardından meydana gelen yangında ilgili detaylı açıklamaların yapılacağı kaydedildi.
İtfaiye,Bolu
22 Kasım 2018 Perşembe 10:34