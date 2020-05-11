Haber, Son Dakika, Haberler

Bolu'da berberler yeni önlemlerle hizmet vermeye başladı

Bolu'da berberler yeni önlemlerle hizmet vermeye başladıBOLU'da koronavirüs ile mücadele kapsamında kapatılan berber ve kuaförler bu sabah yeniden hizmet vermeye başladı.

11.05.2020 13:25 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:30
Bolu'da berberler yeni önlemlerle hizmet vermeye başladı
BOLU'da koronavirüs ile mücadele kapsamında kapatılan berber ve kuaförler bu sabah yeniden hizmet vermeye başladı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan berberler ve kuaförler yeniden hizmet vermeye başladı. Berber ve kuaförler önlemlerini alırken, randevu sistemiyle müşterilerini kabul etti. Berber Hüseyin Tayşi randevularının dolduğunu belirterek, "Çok uzun bir zaman oldu. İlk defa meslek hayatımızda bu kadar süre mesleğimizden uzak durduk. Dükkanlarımızı açtık mutluyuz. Tabi ki her şeyden önce sağlık. Arife gününe az bir zaman kaldı. Bütün randevularımız doldu" dedi.
Gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden Tayşi, "Bu sistemde biz hem kendi sağlığımız hem de müşterilerimizin sağlığı için çalışıyoruz. Tek kullanımlık havlular kullanıyoruz. Aletlerimizi sterilize ediyoruz. Buradan müşterilerimize de sesleniyorum. Biz tek kullanımlık havlular kullanıyoruz ama siz de kendi havlunuzu getirebilirsiniz. Bu süreç bittiğinde bile insanlar sağlığına ve hijyenine dikkat etmeli. Böyle bir şey ile sınanmaktayız ama biz her türlü önlemimizi aldık. Dükkanımızı dezenfekte ettik. Saatte 1 müşteri alıyoruz. Randevulu sistem ile çalışıyoruz zaten. Tek kullanımlık havlular kullanıyoruz. Maskelerimiz ve eldivenlerimiz mevcut. Dükkanda ve kapının önünde müşteri bekletmiyoruz. Biz ne kadar kurallara uyuyorsak müşterilerimiz de uysun" diye konuştu. Bolu’da berberler yeni önlemlerle hizmet vermeye başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Sabah, Bolu, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan’ın masasında 2 kritik konu var Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı Haber
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Haber
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan’ı yayından kovdu Haber
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Haber
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
Karabük’te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor Haber
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var Haber
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Sıcak hava koronavirüsü durduracak mı? İki yeni araştırmanın sonuçları açıklandı Haber
Sıcak hava koronavirüsü durduracak mı? İki yeni araştırmanın sonuçları açıklandı
Haberler››Güncel››Bolu'da berberler yeni önlemlerle hizmet vermeye başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:12: Yunanistan'da alınan tedbirler gevşetilmeye devam ediyor - Haber 16:12: İhlas Vakfı Edremit Temsilciliği hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor - Haber 16:12: Adıyaman'da başarılı trafikçiler ödüllendirildi - Haber 16:12: Sağlık-Sen'den "Hemşireler Haftası" mesajı Açıklaması - Haber 16:12: Çay'da berber ve kuaförler yeniden hizmete başladı - Haber 15:59: Prof. Dr. Bengi Başer'den açılan AVM'ler için uyarı: Bedelini çok daha ağır ödeyebiliriz - Haber 15:40: Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var - Haber 15:21: Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı - Magazin 15:55: Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı - Magazin 14:27: Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı - Magazin