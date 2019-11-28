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Bolu'da beyzbol sopasıyla darbedildiği öne sürülen taksici hastaneye kaldırıldı

Bolu'da "yol verme" nedeniyle çıkan tartışmada beyzbol sopasıyla darbedildiği öne sürülen taksici tedavi altına alındı.

28.11.2019 10:50 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:50Bolu'da beyzbol sopasıyla darbedildiği öne sürülen taksici hastaneye kaldırıldı
'da "yol verme" nedeniyle çıkan tartışmada beyzbol sopasıyla darbedildiği öne sürülen taksici tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi'nde 14 T 0766 plakalı taksiyle seyir halindeki A.B. ile henüz ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden inen sürücü, beyzbol sopasıyla taksici A.B'yi darbetti.
Yaralanan taksici, diğer sürücüler tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine götürüldü. Otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksiciyi darbettiği öne sürülen otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kültür Mahallesi, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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