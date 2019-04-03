Bolu'da Bilim Fuarı Açıldı

Kaynak: AA

Bolu'da, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli bilim fuarı açıldı.Bolu Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesinde gerçekleşen fuarda, 110 öğrencinin proje danışmanı öğretmenleriyle hazırladığı 22 proje yer aldı.Birbirinden ilginç çalışmaların yer aldığı fuarda en çok ilgiyi, üzerinde bulunan sensörler sayesinde kendisi ilerleyen araç, yolda ilerlerken aynı zamanda elektrik üretebilen elektrikli otomobil ve içinde hareket edenlerin ortaya çıkardığı basıncı elektrik enerjisine çeviren bina projeleri çekti.Kendisi ilerleyen araç projesini hazırlayan 12. sınıf öğrencisi Bedirhan Tunç, yaptığı bilgilendirme sunumunda, amacının günlük hayatta arabaların çarpışmasını engellemek olduğunu söyledi.Hazırladığı aracın otomatik pilot özeliği olduğunu anlatan Tunç, "Sürücülerin otomatik pilota aldığı araçlar sensörlerle karşısındaki arabanın engelini algılıyor. Bu engeli bir şekilde aşarak kendi yolunu izliyor. Bu sayede hayatımızdaki kaza riskini azaltıyor." dedi.10. sınıf öğrencisi Enes Çelik ise devamlı kendisini şarj edebilen araç yaptığını anlatarak, "Bu araç, güneş enerjisi ve motorlar sayesinde enerji elde ediyor. Bu elde edilen elektrik aracın kullandığından fazla olduğu zaman fazla enerji şarj ediliyor." şeklinde konuştu.İçinde hareket edenlerin ortaya çıkardığı basıncı elektrik enerjisine çeviren bina projesini yapan 10. sınıf öğrencisi Kubilay Kop ise Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınmasına destek olabilmek için böyle bir proje hazırladığını kaydetti.Kop, devlet ve kamu binalarıyla evlerdeki zeminlere bu sistemin döşenebileceğini anlatarak, "Bu sayede bina içlerinde hareket eden kişiler olduğu durumlarda elektrik enerjisi üretilebiliyor. Bu sistem, sürekli hareketlilik olan kamu binaları, öğrenci yurtları gibi yerlerle alışveriş merkezlerinde kullanılabilir. Bu sayede elektrik üretilerek devlet hazinesine de katkı sağlanmış olur." ifadesini kullandı.