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Bolu'da bin 784 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bolu'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir dinlenme tesisinde durdurulan yolcu otobüslerinde yapılan aramalarda, bin 784 paket bandrolsüz kaçak sigara ile yakalanan 9 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

06.12.2019 15:13 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:18Bolu'da bin 784 paket kaçak sigara ele geçirildi
'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir dinlenme tesisinde durdurulan yolcu otobüslerinde yapılan aramalarda, bin 784 paket bandrolsüz kaçak sigara ile yakalanan 9 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bolu'nun ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisinde yol kontrol ve arama faaliyetleri gerçekleştirdi. Yapılan kontrol ve arama faaliyetleri kapsamında dinlenme tesisinde 2 yolcu otobüsü durduruldu. Otobüslerde yapılan aramalarda bin 784 paket bandrolsüz kaçak sigara yakalandı. Olayla ilgili otobüslerde bulunan 9 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - BOLU

Dörtdivan, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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