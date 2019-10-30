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Bolu'da, binlerce kişi Türk bayraklarıyla yürüdü

Bolu'da, binlerce kişi Türk bayraklarıyla yürüdüBOLU - Bolu'da Cumhuriyet'in 96'ıncı yıldönümü dolayısıyla düzenlenen fener alayında yaklaşık 10 bin kişi Türk bayrakları ve meşalelerle yürüdü.

30.10.2019 00:34
Bolu'da, binlerce kişi Türk bayraklarıyla yürüdü
BOLU - Bolu'da Cumhuriyet'in 96'ıncı yıldönümü dolayısıyla düzenlenen fener alayında yaklaşık 10 bin kişi Türk bayrakları ve meşalelerle yürüdü.
Bolu'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Bolu Belediyesi öncülüğünde fener alayı düzenlendi. Kent Meydanı'nda ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle toplanan yaklaşık 10 bin kişi, bando eşliğinde İzzet Baysal Caddesi üzerinden Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. Dev Türk bayrağının da açıldığı yürüyüşün ardından Demokrasi Meydanı'ndan düzenlenen Tuğba Göktaş ve İrem Derici konserlerinde binlerce kişi doyasıya eğlendi.
Bolu'da, binlerce kişi Türk bayraklarıyla yürüdü

Demokrasi Meydanı, Bolu, Genel

Kaynak: İHA


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