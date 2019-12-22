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Bolu'da, Bizans dönemine ait 30 parça tarihi eser ele geçirildi

Bolu'da, jandarma ekiplerinin operasyonunda bir otomobilde yapılan aramada Bizans dönemine ait 29 adet sikke ile 1 adet kraliçe mezar taşıyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

22.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 22.12.2019 11:21 Bolu'da, Bizans dönemine ait 30 parça tarihi eser ele geçirildi
'da, jandarma ekiplerinin operasyonunda bir otomobilde yapılan aramada Bizans dönemine ait 29 adet sikke ile 1 adet kraliçe mezar taşıyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Komutanlığı ekipleri, Sakarya'dan Ankara'ya tarihi eser taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. TEM Otoyolu üzerinde tarihi eserlerin taşındığı otomobili takibe alan ekipler, Dörtdivan mevkiinde aracı durdurdu.

Otomobil içerisinde yapılan aramalarda 29 adet Bizans dönemine ait tarihi eser sikke ve 1 adet Bizans dönemine ait kraliçe mezar taşı yakaladı. Araçta bulunan Mahmut Ö. ile İsmail G. gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Jandarma, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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