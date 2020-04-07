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Bolu'da caddeye girenlere para cezası

Bolu'da caddeye girenlere para cezasıBOLU'da, İzzet Baysal Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri kurallara uymayan 8 kişiye toplam 24 bin 150 TL para cezası kesti.

07.04.2020 22:22 | Son Güncelleme: 07.04.2020 22:25
Bolu 'da caddeye girenlere para cezası
BOLU'da, İzzet Baysal Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri kurallara uymayan 8 kişiye toplam 24 bin 150 TL para cezası kesti.
Bolu Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararla trafiğe kapalı olan İzzet Baysal Caddesi'ne yayaların çıkışları yasaklandı. Caddeye yalnızca işi olanların maskeli girişlerine izin verildi. Caddenin giriş ve çıkışına kontrol noktası kuran polis ekipleri, kurallara uymayan vatandaşlara yönelik uygulama yaptı. Polis ekipleri, caddede maskesiz ve işi olmadığı halde bulunan 7 kişiye 3'er bin TL'den toplam 21 bin TL ceza uyguladı. Polis, sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altındaki bir gence de 3 bin 150 TL para cezası kesti. Ayrıca polis aracından yapılan anonslarla işi olmayanların caddeye girmemesi konusunda uyarı yapıldı. Caddenin 15 gün boyunca yaya trafiğine kapalı kalacağı öğrenildi. Bolu’da caddeye girenlere para cezası

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Bolu, Güncel

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Bolu'da caddeye girenlere para cezası
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