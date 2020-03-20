Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Bolu'da, camiye giremeyen vatandaşlar kapıda namaz kıldı - Haberler

Bolu'da, camiye giremeyen vatandaşlar kapıda namaz kıldı

Bolu'da, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan cemaatle namaz kılınmaması kararı sonrası, camiye giremeyen 5 vatandaş kapıda namaz kıldı.

20.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:22
Bolu'da, camiye giremeyen vatandaşlar kapıda namaz kıldı
Bolu 'da, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan cemaatle namaz kılınmaması kararı sonrası, camiye giremeyen 5 vatandaş kapıda namaz kıldı.

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tüm Türkiye'de, camilerin Cuma günü ikindi namazına kadar kapalı olmasına karar verildi. Bolu'da ise 5 vatandaş, öğle ve Cuma namazını kılmak için geldiği Yıldırım Beyazıt Cami'nin kapalı olduğunu fark etti. Kapıdaki uyarıları okuduktan sonra caminin kapısına giden vatandaşlar, burada namazlarını kıldı. İbadetlerini tamamlayan vatandaşlar daha sonra da caminin önünden ayrıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

Etiketler : Bolu, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bakanlık’tan korona genelgesi! Hiçbir gerekçeyle su kesintisi olmayacak Haberler
Bakanlık'tan korona genelgesi! Hiçbir gerekçeyle su kesintisi olmayacak
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Yetkili isimden yanıt geldi Haberler
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Yetkili isimden yanıt geldi
İstanbul’da tarihe geçecek fotoğraf! Polis, kapıdan çevirdi Haberler
İstanbul'da tarihe geçecek fotoğraf! Polis, kapıdan çevirdi
Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor Haberler
Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor
Eşinin virüs testi pozitif çıkan hakimim sağlığı nasıl? Bakan cevapladı Haberler
Eşinin virüs testi pozitif çıkan hakimim sağlığı nasıl? Bakan cevapladı
Gelin İtalyan olunca nikaha alınan önlem damga vurdu Haberler
Gelin İtalyan olunca nikaha alınan önlem damga vurdu
Cezaevlerinde koronavirüs vakası var mı? Bakan canlı yayında yanıtladı Haberler
Cezaevlerinde koronavirüs vakası var mı? Bakan canlı yayında yanıtladı
Salgının ardından dikkat çeken 65 yaş üstü kararı! Artık ücretli Haberler
Salgının ardından dikkat çeken 65 yaş üstü kararı! Artık ücretli

Son Dakika Güncel Haberleri

Başkan Atay'dan sağlık emekçilerine teşekkür - Haber Kartlı sayaçlarda avans kullanım miktarı yükseltildi - Haber Aksaraylı saz sanatçısı evden çıkmayanlar için balkondan moral konseri veriyor - Haber Ankara'da camiler, koronavirüs nedeniyle boş kaldı - Haber Korona virüs nedeniyle cuma namazında Taksim Camii boş kaldı - Haber Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü - Haber Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur - Haber Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı - Haber Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu - Haber PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi - Haber İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi - Haberler Elazığ'da "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor - Haberler
Loading