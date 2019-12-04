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Bolu'da, çatı katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Bolu'nun Gerede ilçesinde 2 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, ismi öğrenilemeyen yaşlı kadının kaldığı eve sıçradı.

04.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:18Bolu'da, çatı katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
'nun ilçesinde 2 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, ismi öğrenilemeyen yaşlı kadının kaldığı eve sıçradı.Yaşlı kadının evi kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kabiller mahallesinde 2 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ismi öğrenilemeyen yaşlı kadının kaldığı eve sıçradı. Binadan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine verdi.

Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı. Yangında yaşlı kadının yaşadığı ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın olduğu sırada evde olmayan yaşlı kadının, oğlu tarafından 1 gün önce kendisinde kalması için evinden alındığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

İtfaiye, Gerede, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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