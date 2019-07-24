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Bolu'da cenaze dönüşü kaza: 1 ölü, 10 yaralı

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda cenazeden dönenleri taşıyan minibüs, kontrolden çıkarak takla attı.

24.07.2019 09:30 Bolu'da cenaze dönüşü kaza: 1 ölü, 10 yaralı
BOLU'da, TEM Otoyolu'nda cenazeden dönenleri taşıyan minibüs, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan, yerde yatan yaralı yakınlarının başında gözyaşı döken Salih Tumbul'u polis ekipleri sarılarak teselli etmeye çalıştı.
Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun Yukarısoku mevkiinde meydana geldi. Hatay'da bir yakınlarının cenazesinden dönenleri taşıyan Ali Tumbul yönetimindeki 34 LSB 25 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla attı. Kazada Mehmet Tumbul yaşamını yitirirken, aynı aileden 10 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslar beklenirken kazadan hafif yaralı kurtulan Salih Tumbul, yaralı halde yerde yatan yakınlarının başında gözyaşı döktü. Genci, polis ve jandarma ekipleri sarılarak teselli etti.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.



TEM Otoyolu, Güncel

Kaynak: DHA

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