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Bolu'da cezaevi personeli, yurtlarda kalacak

BOLU Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, koronavirüs tedbirleri kapsamında, kentteki cezaevlerinde görevli personelin evlerine gitmeyeceklerini, izole edilen yurtlarda kalacaklarını açıkladı.

03.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:26
Bolu'da cezaevi personeli, yurtlarda kalacak

BOLU Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, koronavirüs tedbirleri kapsamında, kentteki cezaevlerinde görevli personelin evlerine gitmeyeceklerini, izole edilen yurtlarda kalacaklarını açıkladı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Yaman, koronavirüs tedbirleri hakkında bilgi verdi. Yaman, sürecin başından itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri, Adalet Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda tüm ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutukluların bilgilendirildiğini kaydetti. Yaman, koğuşların tamamına çamaşır suyu, el dezenfektanı, sabun gibi temizlik malzemelerinin dağıtıldığını belirterek, hijyen koşullarını sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı. Bu süreçte kendilerine bağlı olan görevli personelle ilgili tedbirlerin artırıldığını aktaran Yaman, maske ve eldiven takıldığını belirtti.

Başsavcı Yaman, tedbirler kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan 2 öğrenci yurdunun Bolu Valiliği tarafından cezaevi personeline tahsis edildiğini belirterek, "Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyesi üzerine Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla ceza infaz kurumlarında 15'er günlük dönemler şeklinde vardiya sistemine geçtik. Cezaevi personeli, dış dünyadan izole bir şekilde 2 öğrenci yurdunda kalarak evlerine gitmeden nöbet hizmetlerini yerine getirecek. İzole personelin ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için de idari izinde olan personel arasından 'Vefa Destek' grupları oluşturduk. Hiçbir personelde ya da hükümlü ve tutuklumuzda 'Covid-19' belirtisi ya da rahatsızlığı yok. Hem personele hem de cezaevinde kalan hükümlü ve tutuklulara bu hastalığın bulaşmaması için böyle bir uygulamaya geçtik" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Önder Yaman, Koronavirüs, Bolu, Güncel
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