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Bolu'da çıkan orman yangınında 10 dönümlük alan zarar gördü

BOLU'ya bağlı Tetemeçele köyünde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

17.09.2019 17:19Bolu'da çıkan orman yangınında 10 dönümlük alan zarar gördü
BOLU'ya bağlı Tetemeçele köyünde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında 10 dönümlük alanın zarar gördüğü belirlendi.
Yangın, saat 15.30 sıralarında, merkeze bağlı Tetemeçele köyü mevkisinde tarlalar arasındaki ağaçlık alanda çıktı. Bölgeden yükselen duman ve alevi gören köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözlerle Bolu ve Mengen Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucunda örtü yangını olarak görünlen yangın, kontrol altına alındı. Yapılan incelemede, yangında yaklaşık 10 dönümlük alanın zarar gördüğü belirlendi. Bölgede itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Olay yerine gelen Bağışlar köyü muhtarı Murat Yavuz, "Yangın şu an kontrol altında. Herhangi bir sıkıntı yok. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Yaklaşık 10 dönümlük arazi yandı" dedi.



Tetemeçele, İtfaiye, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

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